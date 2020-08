Virologo Crisanti: “Rispettiamo le misure o si rischia un secondo lockdown” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Chi non ha ancora compreso che per evitare un secondo lockdown bisogna tutti tenere oltre un metro di distanza, disinfettarsi spesso, usare la mascherina al chiuso e in molti casi anche all’aperto è bene che in vista dell’autunno lo capisca“. Lo ha dichiarato il Virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista a La Stampa. “Poi è inaccettabile che ogni regione vada per conto proprio: il governo deve decidere per tutti come su discoteche e assembramenti – ha aggiunto Crisanti -. L’infezione è destinata a crescere come purtroppo succede all’estero. L’Italia non è isolata dal resto del mondo e non è mai arrivata al contagio zero, dunque resta esposta sia ... Leggi su sportface

