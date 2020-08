Violenza sessuale in cambio di 'energie positive'. Arrestato falso guru (Di venerdì 21 agosto 2020) falso , approfittava dei suoi 'adepti' a cui scuciva grosse somme di denaro e li costringeva ad avere rapporti per ottenere presunte 'energie positive'. Erano dei veri e propri 'corsi' basati sullo ... Leggi su leggo

La Polizia di Stato ha smascherato una presunta associazione “per lo sviluppo dell’energia positiva” denominata Nautilus DeltaLife: gli adepti venivano indotti a frequentare corsi a pagamento, per sup ...(ANSA) - FIRENZE, 21 AGO - Improbabili corsi di 'energia positiva per vivere in armonia' erano pretesto per infliggere violenze sessuali agli allievi-sudditi: per questo la polizia ha arrestato ai dom ...