VIDEO | Odonga (Dagoretti Film Center): “In Kenya cronisti crescono negli slum” (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA – “Alla fine i piu’ bravi a raccontare l’Africa sono i ragazzi africani” sorride Jackson Odiaga Odonga, direttore del Dagoretti Film Center. Con l’agenzia Dire, in collegamento video da Nairobi, parla dei giovani degli slum e di un nuovo giornalismo civile e partecipativo.L’intervista si tiene dopo la prima italiana di ‘Mashaa’, un cortometraggio realizzato dai giovani del Dagoretti, scuola di sceneggiatura e tecniche video nata nel 2000 nella capitale keniana e cresciuta negli anni anche con collaborazioni italiane.Il suo obiettivo e’ favorire inserimenti lavorativi nel mercato audiovisuale e cinematografico. ‘Mashaa’, diretto dal videomaker Peter Gitau, e’ stato presentato questa settimana al Giffoni Film Festival e trasmesso dal canale Iris. È il racconto di un ragazzo dello slum di Dagoretti, che con un cellulare chiesto in prestito racconta come nessun altro la vita nel quartiere, vincendo la timidezza e filmando momenti imprevisti e rivelatori, fino a conquistare la tv nazionale. Leggi su dire

"Sogno un centro di cinematografia, nei sobborghi di Nairobi, che dia voce a chi non ce l'ha". Sono queste le parole di Jackson Odiaga Odonga, Direttore del Dagoretti Film Centre (DFC), che ci raccont ...

