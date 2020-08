Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2020 ore 17:15 (Di venerdì 21 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SU VIA PONTINA, TRAFFICO SBLOCCATO NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA CASTEL RomaNO A SEGUITO DI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A CAUSA DI INCENDIO SI SEGNALANO CODE IN VIA DI SMALTIMENTO TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO INCOLONNAMENTI ALTEZZA CASTEL RomaNO MENTRE VIA DI PRATICA AL MOMENTO RESTA CHIUSA TRA CASTEL RomaNO E VIA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRNE LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’INCENDIO AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CasilinaNews : Chiusa una carreggiata in direzione #Roma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : Lazio: a causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma della #SS148 “Pontina”, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog