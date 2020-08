Veronica Ursida fa una dedica a Giovanni dopo la rottura: “Nulla ha più senso” (FOTO) (Di venerdì 21 agosto 2020) La storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi è finita a causa di uno sbaglio di lei, per tale motivo la donna ha fatto una dedica al suo ex. Stando a quanto emerso dai social, la relazione tra i due protagonisti sarebbe finita a causa di un grosso errore commesso dalla donna. A dare conferma di tale versione dei fatti sono stati i diretti interessati, che non hanno esitato a raccontare la vicenda ai follower. Se lui, però, sembra alquanto fermo sulla sua decisione, lo stesso non può dirsi di lei. La rottura tra Veronica e Giovanni dopo l’annuncio inerente la rottura tra Veronica e Giovanni, lei ha deciso di fargli una ... Leggi su kontrokultura

