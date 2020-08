Venezia: in diretta nelle sale la cerimonia e il film di apertura "Lacci". Solo online biglietti per la mostra (Di venerdì 21 agosto 2020) Con le misure anti-Covid che impongono attenzione e restrizioni, si escogitano modi di compensazione. Così accade che la cerimonia di apertura della 77esima mostra del cinema di Venezia, mercoledì 2 ... Leggi su globalist

fra_benazzi : RT @AlbertoBarbera2: Per la prima volta nella storia della Mostra del Cinema di Venezia, la serata d'apertura di @_venezia77_ in diretta ne… - studiocaria : RT @Stefanialove_of: Per la prima volta nella storia della Mostra del Cinema di Venezia, la serata d'apertura di #Venezia77 in diretta nell… - dinamo_sassari : Pronti per stasera? Alle 20:30 diretta ?? del match tra Olimpia Milano e Reyer Venezia ????? Ti aspettiamo in Club… - ziamanu : RT @ciakmag: La cerimonia di apertura della #MostradiVenezia sarà trasmessa in diretta nei cinema italiani il 2 settembre. A seguire l’ante… - FilmFestivalVe : RT @AlbertoBarbera2: Per la prima volta nella storia della Mostra del Cinema di Venezia, la serata d'apertura di @_venezia77_ in diretta ne… -