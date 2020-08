Venezia 77, la cerimonia d’apertura in diretta nelle sale cinematografiche (Di venerdì 21 agosto 2020) Venezia 77 cerimonia d’apertura e il film Lacci di daniele Lucchetti in diretta nelle sale cinematografiche. Questa si che è una bella notizia, infatti la Biennale ha appena comunicato che la cerimonia di apertura che si svolgerà mercoledì 2 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema, Lido di Venezia), sarà trasmessa in diretta nelle sale cinematografiche italiane. Così che tutti possono vederla indipendentemente che siano al Lido di Venezia o no. Ma l’altra grande sorpresa, ed è una prima assoluta, è la possibilità di vedere il film d’apertura lacci di Daniele Lucchetti. Lacci di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

