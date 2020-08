Veneto, Cacciari demolisce il Pd: «Zaia governa bene, voi no. Ecco perché perdete sempre» (Di venerdì 21 agosto 2020) Una lezione amara per il Pd arriva dal filosofo Massimo Cacciari. Intellettuale certo molto distante dalla posizioni del centrodestra, ma non per questo non meno critico con la sinistra. A cui da tempo tenta di indicare la rotta. Inutilmente. Il Pd si dimostra sordo e questo irrita a maggior ragione il filosofo. Prendiamo le elezioni regionali in Veneto. Regione di cui Cacciari, ex sindaco di Venezia, conosce bene realtà e mentalità. Sembra quasi che siano derubricate perché tutti già sanno che Luca Zaia stravincerà. Perché non c’è partita per nessuno? Cacciari: «Il segreto di Zaia?…» In un’intervista rilasciata al Fatto quotidiano chiedono a Cacciari proprio ... Leggi su secoloditalia

RenatoGianmarco : RT @Libero_official: “Il segreto di #Zaia”. #Cacciari bastona la sinistra: perché perde sempre al Nord #Veneto - domenicodeluchi : @PSchioppa @Marco_dreams Il cnsx in Veneto vince a volte nelle città alle comunali (VE, TV, VI, PD) ma in campagna… - bianca_caimi : RT @Libero_official: “Il segreto di #Zaia”. #Cacciari bastona la sinistra: perché perde sempre al Nord #Veneto - pietro99_98 : RT @Libero_official: “Il segreto di #Zaia”. #Cacciari bastona la sinistra: perché perde sempre al Nord #Veneto - grutli : RT @Libero_official: “Il segreto di #Zaia”. #Cacciari bastona la sinistra: perché perde sempre al Nord #Veneto -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto Cacciari Massimo Cacciari su Luca Zaia: "Stravincerà in Veneto. Perché la sinistra perde sempre al Nord" Liberoquotidiano.it Massimo Cacciari su Luca Zaia: "Stravincerà in Veneto. Perché la sinistra perde sempre al Nord"

Le elezioni regionali in Veneto godono di scarsissima attenzione mediatica perché tutti già sanno come andranno a finire: con la riconferma di Luca Zaia, la cui irresistibile avanzata non lascia agli ...

Al Del Monaco lo spettacolo "La fatica di essere uno spettatore"

Nessuno è invisibile, o al sicuro, anche quando si sente al riparo, nel buio della platea. Parla del ruolo dello spettatore alle platee dei Teatri Del Monaco di Treviso (24>25 agosto) e Verdi di Padov ...

Le elezioni regionali in Veneto godono di scarsissima attenzione mediatica perché tutti già sanno come andranno a finire: con la riconferma di Luca Zaia, la cui irresistibile avanzata non lascia agli ...Nessuno è invisibile, o al sicuro, anche quando si sente al riparo, nel buio della platea. Parla del ruolo dello spettatore alle platee dei Teatri Del Monaco di Treviso (24>25 agosto) e Verdi di Padov ...