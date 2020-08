Venerdì da incubo sulla Pontina, fiamme a Castel Romano: traffico in tilt (VIDEO) (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ un venerdì da incubo per i pendolari della Pontina. Poche ore fa è divampato un incendio al di fuori della sede stradale ed è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma al chilometro 23, all’altezza di Castel Romano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato da poco riaperto in entrambe le direzioni, ma si registrano ancora code. E’ ancora chiusa la via di Pratica di Mare a seguito dell’incendio sviluppatosi nel pomeriggio di mercoledì sempre all’altezza di Castel Romano. (VIDEO di Alessio Pulcinella) ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Venerdì da incubo sulla Pontina, fiamme a Castel Romano: traffico in tilt (VIDEO) - MariaKostourou : @straditeresa @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - danielabacchet1 : @marifcinter Vincere venerdi è un sogno; Messi all'Inter, un incubo: sarebbe un disastro. Speriamo che #Marotta, ch… - SteNeroBlu : @MaddaIena_ Tanta auguri Madda, apprezzo tanto chi gode a pieno della sua vita vivendo soli. La maggior parte delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì incubo Incubo Covid, Fiera del mestolo vicina allo stop: la tre giorni dei banchi ad alto rischio LA NAZIONE