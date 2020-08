Veleni Barcellona: ecco perché Messi medita l'addio (Di venerdì 21 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

ETGazzetta : Retroscena e panni sporchi: il Barça è una polveriera e Messi non ne può più -

Ultime Notizie dalla rete : Veleni Barcellona

La Gazzetta dello Sport

In evidenza, nei quotidiani in edicola oggi, il successo del Bayern Monaco, che raggiunge il Paris Saint-Germain in finale di Champions Leauge. Focus anche sull'Inter, che venerdì affronterà il Sivigl ...Sebastian Vettel torna a parlare da uomo squadra e difende l’operato del muretto Ferrari alcuni giorni dopo l’amaro Gran Premio di Spagna. Le scelte strategiche del team sono finite di nuovo nel mirin ...