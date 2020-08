Vaccino Covid, l’Unione Europea verso accordo con CureVac: 225 milioni di dosi in arrivo (Di venerdì 21 agosto 2020) Vaccino Covid. La Commissione Europea ha concluso ieri colloqui esplorativi con l’azienda tedesca CureVac per l’acquisto di un potenziale Vaccino contro Covid-19. “Il previsto contratto con la CureVac – è stato comunicato da Bruxelles -consentirebbe a tutti gli Stati membri dell’Ue di acquistare il Vaccino, oltre che di donarlo ai Paesi a basso e medio reddito o di reindirizzarlo verso altri Paesi europei. Si prevede che la Commissione disporrà di un quadro contrattuale per l’acquisto iniziale di 225 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri, che verranno fornite non appena saranno dimostrate la sicurezza e l’efficacia” del ... Leggi su urbanpost

Agenzia_Ansa : Il #Papa: triste se con il vaccino #Covid si desse priorità ai più ricchi #ANSA - vaticannews_it : #19agosto #PapaFrancesco udienza generale: 'Triste sarebbe se nel vaccino per il #Covid_19 si desse la priorità ai… - Avvenire_Nei : #Udienza. #PapaFrancesco vaccino anti-Covid per tutti, specie per i poveri - aVg : #Vaccino russo al #Covid, dalla settimana prossima via ai test sui volontari dei gruppi a rischio: - ffortuzzi : RT @umanesimo: Ma tutti i negazionisti trumpisti 'il Covid non esiste è un gombloddo globalista' come prendono il fatto che Trump dice che… -