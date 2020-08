Va a cercare funghi e cade: morto milanese in vacanza (Di venerdì 21 agosto 2020) Soccorso alpino, repertorio, Si trovava a cercar funghi con un amico quando a causa di una caduta fatale ha perso la vita. L'episodio nel pomeriggio di giovedì a Comeglians, Friuli. A morire nel ... Leggi su milanotoday

Ultime Notizie dalla rete : cercare funghi Va a cercare funghi e cade: morto milanese in vacanza MilanoToday Esce a cercare funghi con un amico, poi si allontana: trovato morto davanti a una cappella votiva

L'uomo, Ezio Mazzilis, aveva cominiciato la sua escursione prima delle 16: con il suo amico era partito dalla zona di Tualis e poi insieme si erano diretti verso un sentiero che conduce al Monte Crost ...

Incidenti montagna: cade sul sentiero, trovato morto anziano

(ANSA) - TRIESTE, 21 AGO - Un uomo di 80 anni, residente a Milano ma originario di Tualis (Udine), è morto per le conseguenze di una caduta mentre stava percorrendo un sentiero che conduce al Monte Cr ...

