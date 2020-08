Usare il Covid per rinviare voto e scuola. Ricciardi svela il golpe di Conte (Di venerdì 21 agosto 2020) Sì, ci stanno provando a rinviare elezioni regionali (e referendum) e apertura delle scuole. Lo avevamo ipotizzato ieri con una certa malizia usando la vecchia massima andreottiana che a pensare male si fa peccato e però spesso ci si azzecca: “Vuoi vedere che non riuscendo Pd e M5s a unirsi come vuole Giuseppe Conte in Puglia e nelle Marche e avendo più di una difficoltà a riaprire la scuola con i banchi monoposto che non esistono, useranno i contagi in salita per rinviare urne e apertura dell'anno scolastico?”. L'avevo scritto quasi per scaramanzia e invece è passata una notte ed eccotelo lì il piano sciagurato venire fuori quasi per caso durante un collegamento mattutino ad Agorà Estate. La verità è scappata a Walter Ricciardi, ... Leggi su iltempo

GiovanniToti : In #Liguria il 20 settembre si voterà! Questo è certo. Perché qualcuno evidentemente più del #Covid_19 teme il giud… - trash_italiano : Si può usare il meme “non ce n’è Coviddi” e allo stesso tempo seguire le disposizioni del Governo. Se si è così fo… - nfswitalia : RT @GiovanniToti: In #Liguria il 20 settembre si voterà! Questo è certo. Perché qualcuno evidentemente più del #Covid_19 teme il giudizio d… - Schakyra4 : RT @GiovanniToti: In #Liguria il 20 settembre si voterà! Questo è certo. Perché qualcuno evidentemente più del #Covid_19 teme il giudizio d… - ferillo2 : RT @GiovanniToti: In #Liguria il 20 settembre si voterà! Questo è certo. Perché qualcuno evidentemente più del #Covid_19 teme il giudizio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Usare Covid Meloni: "Impediremo a Governo di usare il Covid per non svolgere le elezioni" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Ricciardi svela il golpe di Conte: usare il Covid per rinviare voto e scuola

Sì, ci stanno provando a rinviare elezioni regionali (e referendum) e apertura delle scuole. Lo avevamo ipotizzato ieri con una certa malizia usando la vecchia massima andreottiana che a pensare male ...

Kamala e le altre, tutte le democratiche USA e i discorsi contro Trump

Cinquantacinque anni, origini indo-giamaicane, ex procuratore distrettuale di San Francisco, ex Attorney General della California, Kamala Harris, se riuscirà ad approdare alla Casa Bianca al fianco di ...

Sì, ci stanno provando a rinviare elezioni regionali (e referendum) e apertura delle scuole. Lo avevamo ipotizzato ieri con una certa malizia usando la vecchia massima andreottiana che a pensare male ...Cinquantacinque anni, origini indo-giamaicane, ex procuratore distrettuale di San Francisco, ex Attorney General della California, Kamala Harris, se riuscirà ad approdare alla Casa Bianca al fianco di ...