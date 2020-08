Usa, la campagna elettorale è iniziata. Biden: “Liberiamo l’America da Trump” (Di venerdì 21 agosto 2020) Elezioni Usa 2020, Joe Biden accetta la nomination del partito Democratico: “Con Trump troppo odio, voltiamo pagina” “Basta con paura e divisioni, voltiamo pagina”: con queste parole l’ex vicepresidente Joe Biden ha accettato formalmente la nomination del partito Democratico alle elezioni presidenziali Usa, in programma il 3 novembre 2020. Trentatré anni dopo aver provato la corsa alla Casa Bianca, dunque, Joe Biden questa volta ottiene la nomination e dà il via ufficialmente alla campagna elettorale: sarà lui a sfidare il presidente uscente Donald Trump. Biden ha accettato la nomination con un discorso, con cui ha chiuso la convention democratica, che nei giorni scorsi ha visto gli interventi di Barack e Michelle Obama, Hillary ... Leggi su tpi

riotta : I russi di #Putin hanno infiltrato la campagna elettorale 2016 Usa fino al midollo seminando zizzania. Hanno usato… - rafbarberio : Arrestato Steve Bannon, assieme ad altre tre persone, con l’accusa di frode. Avrebbe sottratto fondi per centinaia… - PandolfoMalate1 : RT @AngiKappa: Ecco a cosa possono servire le persone #migranti e le campagne contro questa categoria di esseri umani. #Bannon arrestato p… - antoninobill : RT @LaNotiziaTweet: Arrestato Steve #Bannon. L’idolo dei #sovranisti italiani ed ex consigliere di Trump è accusato di appropriazione indeb… - brunotortorell1 : RT @CaioGCM: Divertente vedere il tifo italiano per la campagna elettorale #USA: a sinistra interessa più Ohio e Wisconsin di #Marche e #Pu… -