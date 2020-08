Usa, elezioni 2020: duro scontro a distanza tra Biden e Trump (Di venerdì 21 agosto 2020) Negli Usa, in vista delle elezioni del 2020, ennesimo scontro a distanza tra Joe Biden e Donald Trump: i due non si risparmiano affatto. Nella quarta e ultima giornata della convention democratica, svoltasi in modo del tutto virtuale e senza pubblico, Joe Biden accetta definitivamente la nomination dem. A questo punto diventa, a tutti gli effetti, colui che condurrà il timone dei democratici per le prossime elezioni Usa, previste per il 3 novembre 2020. Queste le parole di Biden: “Accetto la nomination alla presidenza degli Stati Uniti d’America e dico da subito che sarò il Presidente di tutti. Insieme cambiamo la storia”. Dopo aver speso codeste parole, il candidato ... Leggi su bloglive

