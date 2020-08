Usa, Biden accetta la nomination"Stop agli anni oscuri di Trump" (Di venerdì 21 agosto 2020) 'Unire e non dividere il Paese’ è stato il fil rouge di quasi tutti gli interventi dei 4 giorni della Convention democratica di Milwaukee per dare l’ufficialità alla nomination di Joe Biden quale avversario di Donald Trump. L'ultima serata è stata aperta da una serie di video che hanno testimoniato l’umanità di Joe Biden. Un video ha ricordato come, ad esempio, il democratico abbia sostenuto Amanda Litman, Direttrice di Run For Something, nel suo percorso drammatico di lotta alla malattia (un cancro al colon). Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

