USA 2020, Biden accetta la nomination: “Rilanceremo l’America. Lotta al virus priorità mia presidenza” (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Il candidato democratico alla presidenza Joe Biden accetta la nomination per la corsa alla Casa Bianca e chiude la convention con il suo discorso. Non mancano le critiche al rivale e attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump definendolo “imperdonabile”. Poi spiega la sua visione di America, attraverso quattro punti del suo piano economico: lavoro, dignità, rispetto e comunità. “Uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l’America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilità, scarica le colpe sugli altri, divide e semina odio. L’America è a un punto di volta, questa è un’elezione in grado di cambiare le storia, sono in gioco l’anima del Paese, la moralità, la scienza ... Leggi su quifinanza

