Uomo muore nel supermercato, il corpo coperto da ombrelloni per non chiudere il negozio (Di venerdì 21 agosto 2020) ombrelloni e scatoloni disposti attorno ad un corpo senza vita per occultarlo ed evitare di chiudere il negozio: è questa l’immagine proveniente da un supermercato brasiliano, dove un Uomo è deceduto a seguito di un attacco cardiaco mentre stava svolgendo il proprio lavoro. La notizia viene riportata da Bbc News Brasil.La foto ha fatto ben presto il giro del web e ritrae gli oggetti con cui i responsabili del punto vendita avevano deciso di coprire il cadavere, in attesa dell’arrivo della polizia mortuaria e dei servizi funebri. I fatti si sono verificati il 14 agosto a Recife, in Brasile. Secondo la Bbc, l’Uomo deceduto sarebbe un lavoratore appartenente ad una società terza, che al momento dell’accaduto si trovava ... Leggi su huffingtonpost

