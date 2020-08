‘Uomini e Donne’, un’amatissima ex corteggiatrice torna dalle vacanze in Sardegna e ad Ibiza e scopre di essere positiva al Covid 19 (Di venerdì 21 agosto 2020) L’epidemia di Covid-19 non si ferma, come quotidianamente dimostrano i bollettini sanitari diramati da diversi paesi europei. In questo frangente, a risultare particolarmente colpite dal virus, sono le località turistiche, complici assembramenti e mancato utilizzo delle precauzioni. Nemmeno i vip risultano immuni al contagio: dopo alcune infezioni da coronavirus riscontrate nel mondo del calcio, oggi, ad annunciare la propria positività al tampone, è l’ex corteggiatrice Giulia Latini. La ragazza, nota per la propria partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini, ha scelto di comunicare al proprio pubblico social la notizia, mediante un post Instagram: Reduce da alcuni giorni di vacanza in Grecia e sull’isola di ... Leggi su isaechia

