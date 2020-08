‘Uomini e Donne’, ecco quando verrà registrata la prima puntata della nuova stagione! (Di venerdì 21 agosto 2020) Siamo a fine agosto e dunque, fervono i preparativi per la nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi riprenderà, come di consueto, a settembre. La redazione, alcune settimane fa, aveva permesso al pubblico di scegliere due nuovi tronisti tra i tre ragazzi da loro selezionati. Ebbene, proprio ieri sera a mezzanotte è scaduto il termine ultimo per inviare le proprie preferenze e non ci resta altro che attendere la registrazione del programma per scoprire chi ne farà parte. La prima registrazione di questa nuova stagione si terrà giovedì 27 agosto, sempre negli studi Elios di Roma. Come avviene da molti anni, oltre alla presentazione dei nuovi tronisti, saranno ospitate anche la coppie reduci da Temptation Island 7 per raccontare gli ultimi avvenimenti nella loro vita. Siete ... Leggi su isaechia

