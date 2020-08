Uomini e Donne, Alessandro Graziani innamorato! Chi è la nuova fiamma dell’ex corteggiatore? (Di venerdì 21 agosto 2020) Il ruolo di Alessandro Graziani nella scorsa edizione di Uomini e Donne ha fatto molto discutere, arrivato per corteggiare Giovanna Abate alla fine ha deciso d’andarsene. Inoltre è stato anche coinvolto nella crisi sentimentale con conseguente addio di Serena Enardu e Pago. Ricordiamo che Alessandro è stato il tentatore che ha fatto vacillare tutte le sicurezze di Serena Enardu che solo dopo pochi giorni dal suo soggiorno a Temptation Island si è fatta conquistare dall’ammaliante sportivo. Graziani una volta rientrato dal reality dei sentimenti non ha mai messo in imbarazzo Serena, l’ha vista più di una volta ma poi lei era decisa a tornare da Pago. Fino a ieri Alessandro si è sempre dichiarato single e in molti ... Leggi su quotidianpost

