Tom Ellis, il fascino perverso del Signore delle mosche sfoglia la gallery Diceva stamattina qualcuno di molto giovane a proposito di Tom Ellis su Twitter: «Me lo farei anche se ha 41 anni» (42 il 17 novembre). Come sono cambiati i tempi. Noi che non avevamo il benché minimo imbarazzo a desiderare gente grandicella come Sean Connery, poiché più sexy dei nostri coetanei, "anche se" mica lo usavamo. Dicevamo, o meglio lo diceva Giorgia Fiorio per tutti in Sapore di mare: «Come me lo farei, Madonna come me lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini belli Uomini belli. Tom Ellis: il Lucifer più sexy della televisione torna su Netflix Io Donna Uomini belli. Tom Ellis: il Lucifer più sexy della televisione torna su Netflix

Diceva stamattina qualcuno di molto giovane a proposito di Tom Ellis su Twitter: «Me lo farei anche se ha 41 anni» (42 il 17 novembre). Come sono cambiati i tempi. Noi che non avevamo il benché minimo ...

