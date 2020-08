Unghie più lunghe e resistenti: rimedi naturali e consigli (Di venerdì 21 agosto 2020) Avere delle Unghie lunghe e resistenti è il sogno di tutte, purtroppo può essere ostacolato da una quantità innumerevole di fattori. Gli ostacoli che possono danneggiare e spezzare le Unghie sono sempre presenti, in ogni istante nell’arco della giornata. Tocca a noi individuarli, capire quali sono e come evitarli. Dopo aver individuato quali sono i comportamenti da evitare, possiamo puntare a curare le Unghie e renderle sane e forti. Ecco di seguito gli errori più comuni eche bisogna evitare per una crescita naturale e sana: Mangiare le pellicine delle dita per il nervosismo, distrazione o vizioApplicare una quantità di prodotti e non toglierli, come ad esempio l’uso di smalti, prodotti acrilici o i gelNon utilizzare i guanti, ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Unghie più lunghe e resistenti: rimedi naturali e consigli - ccliteur : ho le unghie più lunghe della mia stessa aspettativa di vita e faccio fatica a fare le cose ma voglio tenerle solo per graffiare tutti - slytherinsoul00 : Si te stesso e sorridi, viviti a pieno tutto e sta sereno. Non sei solo Tanche. Non tutti i tuoi followers hanno gl… - PaulJP_ : RT @DimitriDeVita: Se solo avessi vellicato la tua mano, saggiato le unghie nel mio palmo. Ci guardammo e condividemmo il silenzio, ti alza… - seaofire : Già so che domani non avrò più unghie rip -

Ultime Notizie dalla rete : Unghie più