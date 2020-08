Una vittoria parziale della diplomazia in Medio Oriente (Di venerdì 21 agosto 2020) Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un accordo che porterà ad una piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra le due nazioni Mediorientali. L’Ambasciatore di Israele negli USA Gilda Erdan lo ha definito un primo tassello verso la pace e la cooperazione tra Stati Arabi, ma molte nazioni lo definiscono l’atteso tradimento degli Emirati che svolgono solo gli interessi USA in Medio Oriente come dimostra la benedizione e l’aiuto fornito da Tramp : Israele avrebbe accettato di sospendere il piano di annessioni di parte della Cisgiordania annunciato negli scorsi mesi. Trump, in un tweet, ha definito l’accordo una “grande svolta”, descrivendolo come un “storico accordo di pace tra i nostri due grandi amici”. “Giorno ... Leggi su ildenaro

francescocosta : Il politologo di oggi dal 'metodo infallibile' sostiene prevede senza timori una vittoria di Trump. Qualche settima… - Eurosport_IT : Alberto Malesani, prima della vittoria di Sarri con il Chelsea, è stato l'ultimo allenatore italiano ad aver vinto… - Inter : ? | RECAP Dal day after della vittoria contro il Bayer Leverkusen alla vigilia della sfida con lo @FCShakhtar in… - FuFantaman : RT @forotskij: @PaucaPalea @LucianoBarraCar @Corriere A proposito di Khrusciovke, questa è la stessa propaganda liberale che minacciava pov… - Lord_Vltor : RT @forotskij: @PaucaPalea @LucianoBarraCar @Corriere A proposito di Khrusciovke, questa è la stessa propaganda liberale che minacciava pov… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vittoria Una vittoria parziale della diplomazia in Medio Oriente - Ildenaro.it Il Denaro Fall Guys Ultimate Knockout: la nostra guida sui controlli del gioco

Eh già, in Fall Guys non c’è un tutorial che vi insegni a giocare, ecco quindi la nostra guida per scoprire i controlli del titolo L’avrete inevitabilmente notato: Fall Guys non include un vero e prop ...

Visso: parco e risorgimarche - due concerti all'alba e al tramonto

1' di lettura 21/08/2020 - Saranno due quest’anno i concerti di RisorgiMarche patrocinati dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che si terranno all’interno dell’area protetta in orari particolari, ...

Eh già, in Fall Guys non c’è un tutorial che vi insegni a giocare, ecco quindi la nostra guida per scoprire i controlli del titolo L’avrete inevitabilmente notato: Fall Guys non include un vero e prop ...1' di lettura 21/08/2020 - Saranno due quest’anno i concerti di RisorgiMarche patrocinati dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che si terranno all’interno dell’area protetta in orari particolari, ...