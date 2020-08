Una vita anticipazioni: Liberto tradirà Rosina con Genoveva? Sta giocando con il fuoco (Di venerdì 21 agosto 2020) Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda sabato 22 agosto 2020? Come sempre lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Nella puntata di sabato pomeriggio, in onda dalle 13,40 alle 15, scopriremo qual è il piano di Genoveva? Che cosa vuole fare la donna a Ramon? E scopriremo anche se alla fine Cinta sceglierà di stare con Rafael anche se Emilio continua a dichiararle tutto il suo amore? E che cosa succederà tra Liberto e Genoveva? L’uomo tradirà Rosina e sarà scoperto? Domani in onda l’episodio 1034 di Acacias 38 ed ecco per voi le imperdibili anticipazioni! UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 22 AGOSTO 2020 Bellita dopo l’arresto può tornare a ... Leggi su ultimenotizieflash

