“Una rete fittizia dall'Est”. Calenda, l'accusa dal giornale di Travaglio: la “bestiolina” per spazzare via Renzi (Di venerdì 21 agosto 2020) Carlo Calenda ha speso circa 65mila euro per la sua propaganda sui social, dove si sta avvalendo di una “bestiolina”, ovvero di una rete di account fittizi con l'unico scopo di fare da megafono ai messaggi politici del leader di Azione. È quanto sostiene il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, secondo cui l'ex ministro utilizza lo stesso metodo di sovranità e populisti, ovvero coloro i quali vorrebbe “smontare”. L'investimento imponente sui social rientra nel piano per raggiungere l'obiettivo di sorpassare Italia Viva di Matteo Renzi: al momento Azione viaggia intorno al 3 per cento e spera di diventare l'ago della bilancia nella maggioranza giallorossa. Intanto Calenda guadagna consenso sui social, dove però secondo Il Fatto si affiderebbe alle ... Leggi su liberoquotidiano

