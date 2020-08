UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 24 agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 24 agosto 2020:Leggi anche: IL SEGRETO torna in prima visione dal 31 agosto con le puntate inediteGiulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) cercano di calmare Clara (Imma Pirone) ma la ragazza, tra i timori per Alberto (Maurizio Aiello) e quelli per l’assenza della madre Nunzia (Nadia Carlomagno), finirà per mettersi in pericolo… Pensando che i rapporti fra di loro possano considerarsi migliorati, Marina (Nina Soldano) chiede un favore a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Ma lui, ancora risentito, si rifiuterà… Grazie a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), Rossella (Giorgia Gianetiempo) riuscirà a giungere in tempo a sostenere il suo esame ... Leggi su tvsoap

