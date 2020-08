Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 21 agosto: la scelta di Filippo (Di venerdì 21 agosto 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 21 agosto 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Rai 3 alle 20.40 circa? Filippo è intenzionato a portare l’ex moglie Serena in giudizio, provando a ottenere la custodia della figlia Irene grazie alle prove scottanti contro Leonardo. Eugenio ha rivelato la verità a Viola, ma questo ha mandato in crisi la Bruni che ha iniziato a riflettere sulla sua relazione conArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

mirianagrassi1 : RT @PatriziaTenda: Livorno, 21 agosto 1956 Caro babbo, Fellini mi ha scritto, chiamandomi a Roma per un giorno, perché lo aiuti a rimettere… - agomarcellino : RT @MilkoSichinolfi: Mi trovo a Matera. Un sole splendido. Un posto magico. Bello vedere tutti con mascherina e distanziati. Questa è c… - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: Livorno, 21 agosto 1956 Caro babbo, Fellini mi ha scritto, chiamandomi a Roma per un giorno, perché lo aiuti a rimettere… - glendabrendaa : Io e Marco ieri sera quando la tipica figlia di papà del nord che quest’estate ha già fatto vacanze a Ibiza, Isola… - PreciousbbyVear : RT @BTSITRANSL: 'Dynamite' dei @BTS_twt ha raggiunto il primo posto su iTunes in 90+ paesi in sole 5 ore! ?? #BTS #????? https://t.c… -