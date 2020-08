Un milione di domande al fondo di garanzia (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono 1 milione e 52, per un importo di 71,2 miliardi di euro, le richieste pervenute al fondo di garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 al 20 agosto 2020. A fornire le cifre sono il ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale. esn/pro/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Un milione. Tante sono le domande arrivate al Fondo di Garanzia per le Pmi dal 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto Cura Italia, a oggi. “Significa che lo strumento ha funzionato e che ha s ...(Teleborsa) - Il Presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, ha espresso la soddisfazione del mondo bancario Italiano per il superamento di un milione di domande pervenute in pochi difficili mesi dalle ban ...