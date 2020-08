Un bacio rivela il nuovo amore: ecco chi è la "fiamma" di Belen - (Di venerdì 21 agosto 2020) Francesca Galici Dopo quello con Antinolfi, a poco più di un mese di distanza ecco anche il bacio di Belen con Spinalbanese, talentuoso parrucchiere di Milano Un nuovo bacio di Belen Rodriguez infiamma il gossip nostrano. Erano i primi giorni di luglio quando veniva confermato il flirt tra l'argentina e Gianmaria Antinolfi, il bellissimo imprenditore napoletano con il quale la showgirl si è intrattenuta per qualche settimana, partecipando alla sua festa di compleanno e sfrecciando a bordo di lussuose barche nell'arcipelago del Golfo di Napoli. Nei giorni e nei luoghi in cui Belen ha deciso di venire allo scoperto con Antinolfi erano presenti anche il suo ex marito e Alessia Marcuzzi, trascinata in questo gossip ... Leggi su ilgiornale

