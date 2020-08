Ultim’ora – Passariello si tira fuori: non sarà candidato in Forza Italia (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Luciano Passariello non sarà candidato nella lista di Forza Italia a Napoli. “Un passo indietro per farne due avanti”. Così Luciano Passariello comunica la decisione non candidarsi, “in questo particolare momento politica”, alle regionali 2020 in Campania. “Sono stato consigliere comunale e, per ben tre legislature, consigliere regionale – spiega l’esponente di Forza Italia -, e penso che lasciare spazio a candidature diverse contribuirà certamente a raggiungere il nostro vero obiettivo: rilanciare Forza Italia, battere De Luca, cosa possibilissima”. “Naturalmente – rimarca l’esponente di ... Leggi su anteprima24

