Ufficiale: Tudor lascia l’Hajduk. Raggiungerà Pirlo alla Juventus (Di venerdì 21 agosto 2020) Ora è Ufficiale. Dopo 18 mesi di incarico, Igor Tudor non è più l’allenatore dell’Hajduk Spalato. L’ex difensore ha infatti accettato l’offerta del nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, di far parte del suo nuovo staff. Lo ha comunicato con una nota Ufficiale il club croato. Foto: sito Ufficiale Hajduk L'articolo Ufficiale: Tudor lascia l’Hajduk. Raggiungerà Pirlo alla Juventus proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

12:18 - IL PUNTO SUL MERCATO - Secondo Sky Sport, Edin Dzeko sarebbe il nome in cima alla lista di Andrea Pirlo per rinforzare l'attacco della sua Juventus. Al momento, però, non ci sarebbe stato ness ...Igor Tudor, ex giocatore della Juventus, è pronto ad affiancare Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. L’ex allenatore dell’Udinese si è infatti liberato del suo contratto con l’Hajduk Spalato Ig ...