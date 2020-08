UFFICIALE Reggina, preso il portiere Plizzari (Di venerdì 21 agosto 2020) Colpo della Reggina in vista del prossimo campionato di Serie B: preso il portiere Alessandro Plizzari La Reggina piazza il colpo Alessandro Plizzari, portiere cresciuto nel Milan. Prosegue la campagna dei calabresi in vista del prossimo campionato di Serie B. Ad annunciare il colpo, lo stesso club amaranto con un comunicato UFFICIALE. «Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l’AC Milan per le prestazioni sportive di Alessandro Plizzari. Il portiere si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito secco. Nato a Crema il 12 marzo del 2000, Alessandro entra nel mondo Milan all’età di 6 anni. In rossonero ... Leggi su calcionews24

TUTTOB1 : UFFICIALE - Reggina, colpo Plizzari - Giacomobacci2 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - UFFICIALE: #Plizzari va alla #Reggina - CCokina12 : RT @MilanNewsit: A.C MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Alessandro Plizzari in prestito alla Reggina - cn1926it : UFFICIALE – #Milan, ceduto #Plizzari in prestito: il comunicato - Pall_Gonfiato : #Calciomercato #Milan: ufficiale il prestito di #Plizzari -