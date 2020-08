Ufficiale: Paci nuovo allenatore del Teramo (Di venerdì 21 agosto 2020) Massimo Paci è il nuovo allenatore del Teramo, come comunicato dal sito Ufficiale del club biancorosso. “La S.S. Teramo Calcio è lieta di dare il benvenuto nella sua famiglia al nuovo responsabile tecnico della prima squadra, Massimo Paci. Classe 1978, nativo di Fermo, diciotto stagioni da calciatore professionista alle spalle per circa 400 presenze totalizzate, quasi la metà delle quali vissute in Serie A con le maglie di Juventus, Lecce, Ascoli, Parma, Novara e Siena, Paci ha iniziato il suo percorso da allenatore con un biennio vincente nel campionato regionale marchigiano di Eccellenza, con conseguenti promozioni ottenute sia nel 2016/17 con la Civitanovese, che l’anno seguente con ... Leggi su alfredopedulla

