UeD Giulia Latini: “Ho il coronavirus, mi prendo le mie responsabilità” (Di venerdì 21 agosto 2020) Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne al tempo del trono di Luca Onestini, è risultata positiva al tampone. A informare della sua positività al coronavirus è stata lei stessa, attraverso un post su Instagram. La 26enne di Anzio ha invitato i suoi fan a non agitarsi spiegando che al momento ha “solo forti … L'articolo UeD Giulia Latini: “Ho il coronavirus, mi prendo le mie responsabilità” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne al tempo del trono di Luca Onestini, è risultata positiva al tampone. A informare della sua positività al coronavirus è stata lei stessa, attraverso ...Per gli appassionati di Uomini e Donne, negli scorsi giorni si è vociferato di una gravidanza per l’ex tronista Giulia Quattrociocche. La giovane ha deciso di rispondere. Da settimane si vocifera di u ...