Tuttosport - Il Sassuolo vuole Tutino per Boga: distanza minima col Napoli per chiudere (Di venerdì 21 agosto 2020) E' Gennaro Tutino l'attaccante scelto dal Sassuolo come contropartita da richiedere al Napoli per Jeremie Boga. L'edizione odierna di Tuttosport rivela il nome del talento azzurro, scelto fra Younes, Ounas e Malcuit. Leggi su tuttonapoli

Il campionato da poco concluso è stato quello della consacrazione per Jeremie Boga, letteralmente esploso agli ordini di De Zerbi che gli ha cucito su misura l’abito perfetto nel suo 4-2-3-1 come este ...

Calciomercato in continua evoluzione, il Napoli non molla i propri obiettivi di mercato. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, continua la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Jer ...

