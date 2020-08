Tutti i principali artefici della vittoria di Trump nel 2016 sono accusati di reati (Di venerdì 21 agosto 2020) (foto: Saul Loeb/Afp/Getty Images)L‘arresto di Steve Bannon, stratega della comunicazione della campagna elettorale di Donald Trump nel 2016, si aggiunge a quello di altri nomi eccellenti legati al presidente degli Stati Uniti che hanno contribuito alla sua elezione quattro anni fa. Il primo è stato Corey Lewandowski, all’epoca manager della campagna elettorale, accusato di aver avuto un comportamento violento verso una reporter, Michelle Fields del sito di estrema destra Breitbart, durante un comizio di Trump in Florida. L’ex tycoon aveva smentito, e lo stesso avevano fatto i media a lui vicini (compreso lo stesso Breitbart). Nonostante ci sia stato un video a dimostrazione della fondatezza dell’incidente, Fields ha ritirato la ... Leggi su wired

