Turris, ufficiale: annunciato l’ex Empoli Franco Signorelli (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa S.S. Turris CALCIO è lieta di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Signorelli per la stagione 2020-2021. Origini venezuelane, classe 1991, centrocampista centrale di indiscussa qualità che potrà certamente essere un leader per il reparto e per il gruppo, Signorelli vanta un curriculum di assoluto rilievo: di fatto, ha sempre militato in categorie superiori, calcando a lungo i campi di serie A e B, soprattutto con le maglie di Empoli (con Maurizio Sarri allenatore) e Salernitana, ma ha giocato in cadetteria anche a Terni e La Spezia. Nel recente passato, la scelta di fare un’esperienza nella serie A rumena nelle fila del Voluntari; poi il rientro in Italia, durante lo scorso mercato invernale, ... Leggi su anteprima24

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Turris, ecco Signorelli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Turris, ecco Signorelli - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Turris, ecco Signorelli - apetrazzuolo : UFFICIALE - Turris, ecco Signorelli - napolimagazine : UFFICIALE - Turris, ecco Signorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Turris ufficiale 21.08 13:20 - UFFICIALE - Turris, ecco Signorelli Napoli Magazine UFFICIALE - Turris, ecco Signorelli

La S.S. TURRIS CALCIO è lieta di annunciare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Signorelli per la stagione 2020-2021. Origini venezuelane, classe 1991, centrocam ...

ESCLUSIVA TS - Salernitana, tre squadre su Volpicelli

Sperava di avere una seconda opportunità con la maglia granata dopo la positiva annata di San Benedetto, invece ancora una volta non rientra nei piani tecnici e non sarà convocato nemmeno per il ritir ...

La S.S. TURRIS CALCIO è lieta di annunciare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Signorelli per la stagione 2020-2021. Origini venezuelane, classe 1991, centrocam ...Sperava di avere una seconda opportunità con la maglia granata dopo la positiva annata di San Benedetto, invece ancora una volta non rientra nei piani tecnici e non sarà convocato nemmeno per il ritir ...