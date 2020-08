Turrini: “Inter attenta, il Siviglia è il contrario della Juve. Stagione resta positiva” (Di venerdì 21 agosto 2020) Leo Turrini sulla finale di Europa League tra Siviglia e Inter Manca sempre meno all’attesissima finale di Europa League tra Siviglia e Inter in programma per questa sera. Tra i tanti che hanno commentato la sfida c’è anche il noto tifoso interista e giornalista di QS, Leo Turrini. Queste le sue parole sulla finale di Colonia. “Mai, nella storia della competizione, un club italiano è riuscito ad alzare il trofeo. Nonostante tanti tentativi e dei migliori club italiani negli anni. E inoltre questi spagnoli sono l’opposto della… Juve, nel senso che di solito, ahinoi, il Siviglia le finali le vince. Tutto ciò premesso, non sarà l’esito della partita di Colonia ... Leggi su intermagazine

