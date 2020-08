Trump spalanca le porte alle trivellazioni nell’incontaminato Rifugio Artico dell’Alaska (Di venerdì 21 agosto 2020) Trump spalanca le porte alle trivellazioni nell’incontaminato Rifugio Artico dell’Alaska. Dopo aver riaperto le concessioni per la Tongass National Forest e aver eliminato il divieto di uccidere cuccioli di lupo e orso direttamente nelle tane, l’amministrazione Trump mette nuovamente in pericolo la meravigliosa biodiversità dell’Alaska. Lo scorso 17 agosto il Segretario degli Interni ha infatti firmato il documento che apre le porte ai contratti di leasing per l’estrazione di petrolio e gas nell’Arctic National Wildlife Refuge (ANWR), la più grande area incontaminata degli USA. Che l’amministrazione Trump non fosse esattamente “amica ... Leggi su limemagazine.eu

Trump spalanca le porte alle trivellazioni nell’incontaminato Rifugio Artico dell’Alaska

Che l'amministrazione Trump non fosse esattamente “amica dell'ambiente” è apparso chiaro sin da quando si è insediata alla Casa Bianca, ma una nuova decisione impopolare rischia di avere un impatto ca ...

