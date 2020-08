Trump figuraccia mondiale: Melania continua ad umiliarlo (Di venerdì 21 agosto 2020) La mano del presidente Trump che insistentemente cerca quella della moglie mentre scendono dalle scalette dell’aereo, ma Melania la ritrae ben due volte fingendo di doversi concentrare sul vestito E il video della coppia presidenziale degli Stari Uniti d’America diventa virale e fa il giro del web: commenti ironici a go-go sul “disgusto” della first lady Trump e Melania di ritorno dal New Jersey E l’ironia e le battute sonoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

miowid53 : @GiadaFlamini @diTerralba Non solo quello con i suoi amici e consorti. Gli duole che Trump abbia fatto fare figura… - Marzialoreti2 : #Trump bullo.imbarazzante che questo lo dica chi ha fatto fare figuraccia all'america perché coinvolto in uno scand… -

Il Fatto Quotidiano

