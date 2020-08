Trump critica Biden sul discorso alla Convention democratica (Di venerdì 21 agosto 2020) Trump critica Biden sul suo discorso alla Convention democratica. Ha affermato che la sua sua agenda politica “sono solo parole” e “non farà nulla di tutto quello che promette”. Trump critica Biden Prima della Convention, Trump aveva affermato che avrebbe ascoltato il discorso di Joe Biden. Ha mantenuto la promessa: durante la Convention il Presidente … Leggi su periodicodaily

Prima della Convention, Trump aveva affermato che avrebbe ascoltato il discorso di Joe Biden. Ha mantenuto la promessa: durante la Convention il Presidente ha attaccato Biden e le sua parole. Il presi ...

Elezioni USA: Biden promette la svolta anti-COVID nel giorno dell’investitura dem

Joe Biden ha ufficialmente accettato la nomina a candidato democratico per la presidenza USA. Le elezioni entrano nel vivo. Lo sfidante di Trump ha puntato sulla svolta contro il coronavirus, che sta ...

