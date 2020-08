Troppi assembramenti e al lavoro senza mascherina: scatta la chiusura per un’attività (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno elevato diverse sanzioni amministrative a seguito di violazioni delle norme anti Covid-19 riscontrate presso un’attività commerciale. I fatti I Carabinieri della Stazione di Campo di Mare, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno, infatti, accertato che nei pressi di un bar del luogo si era creato un importante assembramento di giovani. A quel punto i Carabinieri hanno passato al setaccio l’attività, contestando al proprietario la sanzione amministrativa prevista per il mancato rispetto delle norme anti assembramento che, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria, prevede nel caso specifico anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni. Nel corso delle verifiche, inoltre, i militari hanno accertato che tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Troppi assembramenti e al lavoro senza mascherina: scatta la chiusura per un’attività - affittozorro : @nicmax25 Adesso chiederà il contributo per le aziende in difficoltà. Gli assembramenti sono pericolosi e non neces… - Celli_Seba : RT @laura110579: @orizzontescuola Era scontata la risalita dei contagi. Mascherine zero, assembramenti troppi. - vivere_sardegna : Troppi assembramenti e vandali, San Teodoro chiude tutte le spiagge dalle 22 alle 6 - minimiquadrati : RT @CronacheNuoresi: San Teodoro. Il Sindaco chiude le spiagge nelle ore notturne: 'Troppi assembramenti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi assembramenti Troppi assembramenti, giro di vite per il popolo degli aperitivi Il Gazzettino Troppi contagi da rientro, arrivano i pit-stop. Test veloci per chi torna da vacanze

Troppi contagi da rientro, arrivano i pit-stop. Il progetto, immediatamente esecutivo, prevede che siano i pazienti stessi a recarsi autonomamente per l’esecuzione dei test in modo rapido e sicuro con ...

GAZZETTA - Galeotta fu la Costa Smeralda, il coronavirus irrompe forte, pesantemente sul sistema calcio

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del coronavirus: "Galeotta fu la Costa Smeralda. Il virus irrompe forte, pesantemente sul sistema calcio. E ora la serie A e la serie B hanno tanta paura. Tr ...

Troppi contagi da rientro, arrivano i pit-stop. Il progetto, immediatamente esecutivo, prevede che siano i pazienti stessi a recarsi autonomamente per l’esecuzione dei test in modo rapido e sicuro con ...La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del coronavirus: "Galeotta fu la Costa Smeralda. Il virus irrompe forte, pesantemente sul sistema calcio. E ora la serie A e la serie B hanno tanta paura. Tr ...