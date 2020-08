‘Trono over’, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno annunciato la rottura ma il web segnala che… (Foto) (Di venerdì 21 agosto 2020) Quando un amore finisce porta spesso con sé strascichi indelebili, ma delle volte può portare anche a nuovi riavvicinamenti. Quest’ultimo caso è proprio quello di Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, che proprio alcune ore fa avevano annunciato la fine della loro storia. I due, dopo i post sui social di annuncio della fine della relazione, avevano continuato a pubblicare alcune Instagram story nostalgiche. Eccole di seguito nella gallery: Veronica si era anche lasciata andare ad un video caricato sulle storie Instagram relativo al stato della relazione con Giovanni: Grazie per tutti i messaggi meravigliosi che mi state mandando. … Quello che vi voglio dire è che penso che di ... Leggi su isaechia

