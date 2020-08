Tragico incidente: padre di famiglia muore schiacciato da un albero mentre lavora (Di venerdì 21 agosto 2020) Aveva ripreso a lavorare solo da pochi giorni, dopo una breve ma meritata vacanza sui lidi di Jesolo, in compagnia della giovane moglie Marina e del piccolo Gabriele, il figlioletto di soli 4 anni: ... Leggi su bresciatoday

ItalianAirForce : 6 anni fa, nei cieli di #AscoliPiceno a bordo di 2 #Tornado, Giuseppe, Paolo, Mariangela e Alessandro persero la vi… - DPCgov : #14agosto 2018, il crollo del #PonteMorandi. Nel secondo anniversario del tragico incidente il Servizio nazionale d… - RedazioneLaNews : #Milano Incidente a Cisliano, tragico schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un uomo - LucianoQuaranta : RT @ItalianAirForce: 6 anni fa, nei cieli di #AscoliPiceno a bordo di 2 #Tornado, Giuseppe, Paolo, Mariangela e Alessandro persero la vita… - infoitinterno : Tragico incidente stradale a Senigallia, muore bambino di 6 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente

BresciaToday

Come ogni sera, anche ieri Alex Gabbiadini sarebbe dovuto rientrare nella sua casa di Urgnano, dopo 150 chilometri di viaggio e stanco per la giornata di lavoro, ma con il sorriso, pronto ad abbraccia ...L'impatto devastante con la macchina. Il trasporto d'urgenza in ospedale. Poi, alla fine, la resa. Dramma mercoledì mattina a Cisliano, nel Milanese, teatro di un incidente costato la vita a un uomo d ...