Traffico Roma del 21-08-2020 ore 10:30

Luceverde Roma ancora una buona giornata Ben ritrovati all'ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale Allora Gianicolense per lavori sulle condutture d'acqua chiusa la corsia preferenziale di Viale di Villa Pamphili tra Piazzale dei Quattro Venti e largo Giuseppe vitetti verso Piazza San Pancrazio analoga situazione alla della Vittoria chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 a scendere da via della Camilluccia a viale dello Stadio Olimpico sempre per lavori sulle condutture d'acqua lavori in corso anche a San Giovanni fino alla prossima 30 settembre cambiamenti per la viabilità in largo Brindisi è via Taranto attenzione quindi alla segnaletica sulla Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 7 dicembre ricordiamo che la circolazione dei treni sulla linea C ...

Traffico Roma del 21-08-2020 ore 09:00

Labaro, lavori sul ponte del Rio Cremera: su via Flaminia senso unico alternato

Rientro dalle vacanze con piccoli disagi nella zona di Labaro, a Roma Nord. Sono infatti previsti dei lavori di manutenzione che interesseranno principalmente il Ponte del Rio Cremera posto sulla via ...

Droga nella Marsica, chiuse le indagini preliminari per 39 persone

Avezzano – La Procura di Avezzano ha chiuso le indagini a carico di 39 persone accusate di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Si tratta di trentadue magrebini e sette ...

