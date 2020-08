“Tracce biologiche, è diventato importante”. Viviana, nel terriccio le risposte sulla morte di Gioele (Di venerdì 21 agosto 2020) A In Onda Luca Telese e David Parenzo hanno dedicato ampio spazio al giallo di Caronia, che sta tristemente animando le cronache agostane. Su La7 si prova a far chiarezza sulla morte di Viviana Parisi e del figlio di 4 anni, Gioele Mondello, i cui resti sono stati ritrovati mercoledì 19 agosto. La pista privilegiata dagli investigatori è quella dell'omicidio-sucidio: “In questo senso il certificato medico è un elemento importante - ha dichiarato la criminologa Flaminia Bolzan - la presenza di una diagnosi psichiatrica è un fattore di rischio molto elevato e frequente nei casi delle mamme che uccidono i figli”. Un dato da tenere in conto, così come non mancano dubbi importanti: “Metodologicamente abbiamo degli strumenti che ci possono permettere di chiarirli - ha ... Leggi su liberoquotidiano

