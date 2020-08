Tour de France, se una squadra ha due positivi viene eliminata (Di venerdì 21 agosto 2020) Se due o più persone della stessa squadra mostrano sintomi sospetti o risultano positivi al coronavirus, l’intera squadra sarà espulsa dal Tour de France. È questa la decisione degli organizzatori della corsa ciclistica, che all’interno di un documento di 18 pagine hanno stilato il protocollo di sicurezza, come riporta As. Nel caso in cui invece ci fosse un solo positivo, saranno i medici a decidere se potrà o meno continuare la gara, per evitare il rischio di diffusione del contagio. Verranno quindi tracciati i contatti con altri membri della squadra. Per evitare possibili infezioni, diverse squadre hanno deciso di concentrare tutti i propri corridori sulle Alpi in delle bolle, per limitare i contatti col mondo esterno e quindi i pericoli di ... Leggi su ilnapolista

