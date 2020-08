Tour de France – Cavendish escluso dalla Grande Boucle, il team Bahrain-McLaren punta su Mikel Landa (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Tour de France 2020 si avvicina sempre più: il 29 agosto i ciclisti inizieranno la loro sfida per le strade Francesi e non mancano i colpi di scena. Dopo la scelta del team Ineos di escludere Froome e Thomas, anche la Bahrain-McLaren ha deciso di fare a meno di un uomo che alla Grande Boucle ha sempre ben figurato. Stiamo parlando di Mark Cavendish: il miglior sprinter della storia della Grande corsa a tappe Francese, con 30 vittorie in volata, non è stato incluso nella formazione della sua squadra. Ancora non è stato ufficializzato il roster, ma con ogni probabilità la Bahrain farà a meno di Cavendish per ... Leggi su sportfair

Gazzetta_it : Stop alle miss sul podio del Tour: “E’ sessismo”. Da quest’anno ci saranno un uomo e una donna - 19donatella : RT @giusbrindisi: Non so più come insultarvi (cit). - napolista : Tour de France, se una squadra ha due positivi viene eliminata Lo riporta As: se invece il positivo è soltanto uno,… - GPeppe34N : RT @4everAnnina: #TourdeFrance2020, stop alle miss sul podio: 'È sessismo'. - La Gazzetta dello Spor Vietato scrivere sull’asfalto “W la g… - GPeppe34N : RT @SensoDiNausea: 'Tour de France, stop alle miss sul palco: è sessista, ci sarà anche un uomo' -