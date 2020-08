Toscana, dopo 30 anni alle regionali torna il simbolo del Pci (Di venerdì 21 agosto 2020) dopo 30 anni, il ricostituito Partito comunista italiano torna alla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio toscano presentando Marco Barzanti, 51 anni, consulente, alla carica di presidente della regione Toscana. L’ultima volta che il nome e il simbolo del Pci sono stati sulle schede alle elezioni regionali in Toscana è stato nel maggio 1990. Qualche mese prima, nel novembre 1989, Occhetto aveva annunciato la “svolta” da cui, nel febbraio 1991, sarebbe nato il Pds. I comunisti italiani da allora hanno provato negli anni a ricostituire il partito. “Nel giugno 2016, a San Lazzaro di Savena, tale percorso è giunto al termine, dopo una dura ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : Qui Rosignano Solvay (Livorno), di ritorno nella splendida Toscana. Dopo 50 anni di sinistra, tra un mese si può fa… - repubblica : Toscana, dopo 30 torna il simbolo del Pci alle elezioni - iltirreno : ?? La testimonianza / Salvo, da Livorno all'inferno della comunità del Forteto. 'Ho perso l’infanzia il giorno in cu… - AndrewJohnReed : Toscana, dopo 30 anni torna il simbolo del Pci alle elezioni - emanueleacernes : RT @repubblica: Toscana, dopo 30 torna il simbolo del Pci alle elezioni -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana dopo

La Repubblica Firenze.it

A volte ritornano, verrebbe da dire. Anche a distanza di tantissimi anni. Ecco così che il Pci torna alle elezioni regionali in Toscana. Simbolo e candidato saranno presentati lunedì 24 agosto a Firen ...Il totale dei contagiati sale a 593, quello delle vittime è fermo a 52. Sono 79 i nuovi casi in Toscana PRATO. Impennata di casi di coronavirus a Prato e in Toscana. Sono otto i nuovi contagiati in pr ...